Группа ЕСН Березкина купила РБК у Прохорова

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости/Прайм. Группа ЕСН Григория Березкина выкупила 65% акций и долг РБК у группы "Онэксим" Михаила Прохорова, сообщает РБК в пятницу. Такое же сообщение распространило ЕСН.

"Группа ЕСН выкупила 65% акций и долговые обязательства РБК у группы "Онэксим" Михаила Прохорова… Сумма сделки не раскрывается, консультантом по сделке выступил "ВТБ Капитал", — говорится в сообщениях.

"Мы рады приветствовать команду холдинга РБК в нашей группе. На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиахолдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса", — отметил Григорий Березкин.

Сделка между структурами ЕСН и "Онэксим" уже получила одобрение в ФАС. Ходатайство от "Сотол Проект" предусматривает покупку 65% голосующих акций РБК и 80,463% "РБК Онлайн".

Группа ЕСН владеет двумя нефтеналивными терминалами ("Уяр" и "Сковородино"), 50,5% энерготрейдера "Русэнергосбыт", контролирует "Русэнергоресурс" (поставщик электроэнергии для "Транснефти"). Кроме того, в 2007 году ЕСН купила у "Профмедиа" контрольный пакет издательского дома "Комсомольская правда". При этом ИД не раскрывает текущую структуру акционеров. Год назад источники сообщали газете "Ведомости", что основной акционер ИД – "Балтийская медиа группа" (принадлежит наследникам Олега Руднова), а Березкин больше не управляет этим активом. Также Березкин – совладелец московской версии газеты Metro.

РБК – ведущий мультимедийный холдинг России. Компания ведет операционную деятельность в сегментах интернет, телевидения и прессы. РБК – лидер среди новостных и бизнес-медиа, а также в сегменте регистрации доменов и хостинга.

Ранее сообщают, что шеф-редактор холдинга РБК Елизавета Осетинская, а также главред одноименной газеты Максим Солюс и главред информационного агентства РБК Роман Баданин покинули холдинг.