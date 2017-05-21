В Госдуме РФ назвали слова Transparency International о Поклонской шантажом

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев расценил как шантаж и угрозу высказывание заместителя гендиректора российского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International (TI) Ильи Шуманова о намерении депутата ГД Натальи Поклонской проверить организацию на причастность к коррупции.

Ранее депутат ГД, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая возглавляет комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, в интервью RNS‎ предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Шуманов в ответ на это заявление написал в Facebook, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".

"Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы, и могут быть оценены как шантаж", — заявил Васильев РИА Новости.

По его словам, если у депутата есть вопросы к деятельности какой-либо организации, он вправе инициировать расследование, так как это входит в его полномочия, которые защищены законом РФ.

"А представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство и с уважением к нему относиться. Такого рода заявления могут быть расценены как угрозы в адрес политика", — добавил парламентарий.

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International была основана в 1993 году бывшим региональным директором всемирного банка Петером Эйгеном. Всего в мире работает порядка 100 ее филиалов, в России TI представлена Центром антикоррупционных исследований и инициатив "ТИ-Р". Финансируется Transparency International в основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии, Великобритании, Европейской Комиссии, а также средств частных фондов — таких как Агентство международного развития (USAID), Национальный фонд за демократию (NED), Фондом Сороса.‎

Ранее вице-президент международной организации Transparency International Елена Панфилова заявила, что громкое дело, связанное с арестом экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, не последняя история, о которой общество узнает в связи с системной борьбой с коррупцией в России.