Кадыров: трое боевиков ликвидированы в Чечне, двое правоохранителей погибли

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Два сотрудника правоохранительных органов погибли в Чечне в ходе ликвидации троих боевиков, которыми руководил вербовщик "Исламского государства" из Сирии, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, спецоперация проводилась в городе Шали, где правоохранители предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту.

"В ответ на предложение предъявить документы они открыли огонь и бросили гранату. От полученных ранений и осколочных травм скончались сотрудник ОМВД по Шалинскому району, сержант полиции Али Муслимханов, и приехавший домой сотрудник ППС УМВД по городу Грозному, уроженец Шали Ислам Яхаджиев. Также ранение получили двое местных жителей. Немедленно принятые меры позволили уничтожить троих боевиков", — сказал Кадыров.

Он также добавил, что ликвидированной в Чечне группой из трех боевиков руководил из Сирии вербовщик ИГ.

"Известно, что данной группой из Сирии руководил уроженец Шали Магомед Рашидов, который в течение трех лет находится в рядах Иблисского государства и по интернету вербует молодежь, дурманит ей головы, отдает приказы на убийство должностных лиц, представителей духовенства", — добавил глава Чечни.

По словам Кадырова, в настоящий момент принимаются меры для нейтрализации бандита. Он также добавил, что ситуация в городе Шали спокойная и выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудников полиции, отметив, что их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил ликвидацию трех бандитов в результате операции в дагестанском Хасавюрте.