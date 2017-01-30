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    Кадыров: трое боевиков ликвидированы в Чечне, двое правоохранителей погибли

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    По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, спецоперация проводилась в городе Шали, где правоохранители предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
    RIA News Саид Царнаев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Два сотрудника правоохранительных органов погибли в Чечне в ходе ликвидации троих боевиков, которыми руководил вербовщик "Исламского государства" из Сирии, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

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    По его словам, спецоперация проводилась в городе Шали, где правоохранители предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту.

    "В ответ на предложение предъявить документы они открыли огонь и бросили гранату. От полученных ранений и осколочных травм скончались сотрудник ОМВД по Шалинскому району, сержант полиции Али Муслимханов, и приехавший домой сотрудник ППС УМВД по городу Грозному, уроженец Шали Ислам Яхаджиев. Также ранение получили двое местных жителей. Немедленно принятые меры позволили уничтожить троих боевиков", — сказал Кадыров.

    Он также добавил, что ликвидированной в Чечне группой из трех боевиков руководил из Сирии вербовщик ИГ.

    "Известно, что данной группой из Сирии руководил уроженец Шали Магомед Рашидов, который в течение трех лет находится в рядах Иблисского государства и по интернету вербует молодежь, дурманит ей головы, отдает приказы на убийство должностных лиц, представителей духовенства", — добавил глава Чечни.

    По словам Кадырова, в настоящий момент принимаются меры для нейтрализации бандита. Он также добавил, что ситуация в городе Шали спокойная и выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудников полиции, отметив, что их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

    Ранее сообщалось, что Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил ликвидацию трех бандитов в результате операции в дагестанском Хасавюрте.

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