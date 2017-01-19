КС РФ разрешил не платить экс-акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Конституционный суд РФ разрешил России не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа 1,9 миллиардов евро компенсации, присужденной им Европейским судом по правам человека, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию РФ", — говорится в решении, которое огласил глава КС Валерий Зорькин.

По его словам, взаимоотношения российского и европейского законодательства должны быть не субординационными, а строиться в форме диалога.

"Европейский суд должен уважать суверенитет российского законодательства", — сказано в постановлении.

Зорькин признал европейскую систему защиты прав человека фундаментальной и в связи с этим призвал найти компромисс в сложившейся ситуации.

В Совете Европы вызвало озабоченность решение Конституционного суда РФ, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря организации Дэниела Хольтгена.

"Сегодняшнее решение Конституционного суда РФ по исполнению решения ЕСПЧ по ЮКОСу вызывает озабоченность", — говорится в документе.

"Государства-члены Совета Европы связаны Европейской конвенцией по правам человека в вопросе выполнения решений Страсбургского суда", — добавил он.

"Мы изучим решение Конституционного суда и сообщим нашу позицию в установленном порядке", — говорится в заявлении пресс-секретаря Совета Европы.

В июле 2014 года ЕСПЧ обязал РФ выплатить бывшим акционерам ЮКОС около 1,9 миллиарда евро компенсации за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ пришел к выводу, что компания-заявитель понесла материальный ущерб вследствие ретроспективного взыскания штрафов за налоговые правонарушения за 2000 и 2001 годы (1,3 миллиарда евро), 7% исполнительского сбора на эти штрафы (0,5 миллиарда евро), непропорционального характера исполнительных производств.

Министерство юстиции РФ как государственный орган, на который возложена обязанность по исполнению постановления ЕСПЧ, пришло к выводу, что реализованы они быть не могут. По мнению Минюста, Страсбургский суд основывался на таких толкованиях Конвенции о защите прав человека, которые расходятся с Конституцией России.

Публичное рассмотрение дела состоялось в КС РФ 15 декабря. Все без исключения представители органов государственной власти высказались против исполнения решения ЕСПЧ.