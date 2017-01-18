Сноудену еще на пару лет продлили вид на жительство в РФ - Захарова

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену продлили вид на жительство в России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя экс-замглавы ЦРУ Майкла Морелла, заявившего, что Москва может сделать "подарок" избранному президенту США Дональду Трампу, выдав Вашингтону Сноудена.

Морелл заявил ранее, что у президента России есть "отличная возможность" сделать подарок избранному президенту США Дональду Трампу к инаугурации, выдав бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Морелл утверждает, что выдача Сноудена принесет России значительные выгоды: поможет Путину наладить личные отношения с Трампом и уязвить уходящего с поста президента Обаму, а также заставит мир рассматривать Россию как равноправного партнера США, полагает Морелл.

"Вы проговорились, господин Морелл, и всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию, Майкл Морелл", — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Также она добавила, что Сноудену был продлен вид на жительство в России. "Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет", — написала Захарова.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Первого августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.