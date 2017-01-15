При столкновении минивэна с грузовиком под Саратовом погибли 7 человек

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Семь человек погибли в ночь на воскресенье при столкновении минивэна и грузового автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

ДТП произошло в 1.30 (в 00.30 по Киеву) на 550-м километре автодороги Нижний Новгород – Саратов в районе села Тарумовка Петровского района.

"Водитель, управляя автомашиной Volvo с полуприцепом, двигаясь по направлению из Пензы в сторону Саратова, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с встречным минивэном Toyota. Затем обе съехали в кювет. В результате ДТП водитель и шесть пассажиров Toyota от полученных травм скончались на месте", — сказал собеседник агентства.

Представитель главка добавил, что личности погибших, а также все обстоятельства автокатастрофы устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. На место ДТП выезжал начальник регионального управления ГИБДД РФ.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, еще четверо получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи Черновцов.