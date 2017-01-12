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В России двухлетний мальчик получил имя Путин

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Как сообщается. семья Джураевых родом из Таджикистана, проживают в деревне Легково Александровского района, сменить ребенку имя придумал его дедушка, большой поклонник президента РФ.
Владимир Путин. Архивное фото
RIA News Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. Семья из Александровского района Владимирской области (Россия) сменила имя своего двухлетнего сына Расула на Путин, сообщила РИА Новости заведующая александровским ЗАГСом Екатерина Белоус.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк
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По словам собеседницы агентства, в органы ЗАГС обратился семья Джураевых, пожелавшая сменить имя своему двухлетнему сыну Расулу. Родители решили, что имя у сына должно быть Путин.

"Мальчик родился в Москве и зарегистрирован в Москве. Но проживают они у нас, и имеют право обратиться к нам о смене имени ребеночку… Мы сделали запрос в Москву, там специалисты внесли эти изменения в документы и выслали нам новое свидетельство о рождении. И вчера ребеночек получил свидетельство о рождении уже с новым именем – его зовут Путин Джураев", — сказала собеседница. Полное имя ребенка – Путин Джахонгирович Джураев.

По информации местных СМИ, семья Джураевых родом из Таджикистана, проживают в деревне Легково Александровского района, сменить ребенку имя придумал его дедушка, большой поклонник президента РФ.

Ранее сообщалось, что в Латвии намерены запретить русские имена.

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