Россиянка фигурирует в деле об убийстве посла РФ в Анкаре - СМИ

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Гражданка России, которая является подругой Мевлюта Алтынташа, убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова, была допрошена в Москве в рамках расследования убийства, сообщает газета Hurriyet.

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Вооруженное нападение на Андрея Карлова произошло в понедельник, 19 декабря, в Анкаре. Как сообщил МИД РФ, посол получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицирует произошедшее как теракт.

По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, в котором проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

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По данным источника газеты в правоохранительных органах, следствие выявило связь убийцы российского посла с гражданкой России, проживающей в настоящее время в Москве. Было установлено, что некоторое время Алтынташ имел с ней отношения в Анкаре. Она уехала в Москву до покушения на Карлова. По данным источника издания, российские следственные органы нашли женщину и вызвали ее на допрос, на котором она подтвердила, что некоторое время поддерживала отношения с Алтынташем.