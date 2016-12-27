Россия приветствовала бы участие Киссинджера в диалоге с США - Кремль

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Москва приветствовала бы участие бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в восстановлении отношений между РФ и США, но вопрос его привлечения — это прерогатива Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Киссинджер по-прежнему является одним из мудрейших политиков, умнейших экспертов, который в том числе обладает глубочайшей экспертизой в плане российских дел и в плане российско-американских отношений", — заявил он журналистам во вторник.

"Безусловно, если такие экспертные знания и накопленный за десятилетия богатейший опыт каким-то образом будет востребован, мы бы это только приветствовали. Но востребованность и применимость этого опыта — это не наше дело, это дело наших американских коллег, и мы не можем в это вмешиваться", — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Киссинджер оказать влияние в вопросе сближения Москвы и Вашингтона.

Читайте также: Досрочные выборы в ВР зависят от "фактора Онищенко" и Трампа – Каплин

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на аналитический доклад "западно-европейских спецслужб", который базируется на "информации команды Трампа" сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп стремится к снятию санкций с России и признанию ее сферы влияния в "пространстве между Польшей и Ираном, Афганистаном и Китаем" по рекомендации Киссинджера, который должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном.