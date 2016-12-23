Путин: Россия не считает себя виновной в событиях в Украине

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Москва не считает себя виновной в событиях, которые привели к государственному перевороту в Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.

"Давайте объективно посмотрим на то, что произошло, что привело нас к такому состоянию (введению санкций со стороны ЕС и контрсанкций РФ – ред.). Сначала наши американские и европейские друзья выступили гарантами соглашения между президентом (Украины Виктором) Януковичем и оппозицией, на следующий день все было нарушено, была захвачена власть", — сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции.

По его словам, "вместо того чтобы осудить антиконституционный переворот и призвать к исполнению договора, под которым стоят подписи министров иностранных дел трех европейских государств — Франции, Германии и Польши, вместо этого поддержали этот антиконституционный переворот".

"Это привело к тому, что граждане, проживавшие на территории Крыма, захотели воссоединиться с Россией, к утрате Крыма Украиной, и привело к печальным, трагическим событиям на Донбассе", — сказал российский президент. Он подчеркнул, что "в основе этой всей трагедии лежит невозможность согласования позиций по присоединению Украины к договору об ассоциации с ЕС".

"Но разве можно такие вопросы чисто экономического характера переводить в такую плоскость и доводить до таких трагедий. Мы что ли были инициаторами этого развития события? Нет, конечно. Мы годами просили согласовать определенные параметры этого соглашения. И господин Янукович в конечном итоге сказал, что хочет присоединиться к этому соглашению, но ему нужно только подумать над условиями присоединения, согласовать это дополнительно внутри своего правительства и поговорить с Россией, поскольку нас связывают очень близкие экономические отношения… Ответ наших европейских партнеров — нет. Результат известен", — сказал Путин.

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Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Тогдашний президент Украины Виктор Янукович и экс-сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.