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    Суд арестовал активы экс-министра времен Януковича на $5,5 млн

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    На территории Украины наложен арест в банковских учреждениях на активы бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка на сумму 5,5 млн долларов США, сообщили в ГПУ.
    Николай Присяжнюк
    Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Суд наложил арест в банковских учреждениях Украины на активы бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка на сумму 5,5 млн долларов США. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответе на информационный запрос УНН.

    "На территории Украины наложен арест в банковских учреждениях на активы подозреваемого на сумму 5,5 млн долларов США", — говорится в сообщении ведомства.

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    При этом, отметили в ГПУ, Печерский районный суд Киева 14 июня 2017 года арестовал по ходатайству прокуратуры выявленное движимое и недвижимое имущество Присяжнюка.

    В то же время, по информации ведомства, за границей у экс-министра банковских счетов не нашли.

    В ГПУ также добавили, что следствие принимает меры для установления местонахождения подозреваемого, который сейчас находится в розыске.

    Ранее Печерский районный суд города Киева дал разрешение на задержание объявленного в розыск Присяжнюка с целью его приведения в суд для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Главное следственное управление ГПУ расследует уголовное производство по статье о присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц.

    Экс-чиновник подозревается в завладении средствами Аграрного фонда в сумме почти 540 миллионов гривен, выделенных государством для закупки объектов государственного ценового регулирования сахара-песка.

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