"Вора в законе" "Тенго Гальского" выдворили из Украины

Пресс-служба Нацполиции Киевской области

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Известного в криминальном мире "Тенго Гальского" выдворили за пределы нашей страны сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области. На следующие пять лет ему запрещен въезд в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области на своей странице в Facebook.

"35-летнего криминального мигранта из Грузии задержали оперативники 29 августа в столице, куда он вновь нелегально прибыл для перераспределения сфер влияния в преступной среде. Пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации, подделав документы", — отметили в полиции.

Ранее сотрудники столичной полиции задержали в Киеве гражданина Грузии Кахабера Орагвелидзе, который в криминальных кругах имеет статус "вора в законе" по кличке "Каха Тбилисский", на родине с 1998 года он объявлен в розыск за совершение разбоя и умышленного убийства.