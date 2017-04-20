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    Порошенко наградил высшим госорденом известного европейского политика

    (обновлено: )46
    Как отмечает пресс-служба главы государства, Петр Порошенко поблагодарил Элмара Брока за поддержку Украины в течение долгого времени на должности председателя комитета по иностранным делам Европарламента.
    Петр Порошенко
    Президент Украины

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Глава комитета Европарламента по международным делам Элмар Брок награжден в Украине за заслуги перед страной орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени, сообщила в четверг пресс-служба президента Украины.

    Орден князя Ярослава Мудрого был учрежден в Украине в 1995 году и является высшей государственной наградой для иностранных граждан. Брок поддерживал оппозицию во время массовых акций на Майдане в Киеве в 2013-2014 годах, сейчас он курирует реформу Верховной Рады.

    "Глава государства вручил Элмару Броку орден князя Ярослава Мудрого пятой степени. Во время встречи Петр Порошенко поблагодарил Элмара Брока за поддержку Украины в течение долгого времени на должности председателя комитета по иностранным делам Европарламента", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Порошенко особо отметил помощь Брока во время массовых акций на Майдане, поддержку в предоставлении стране безвизового режима с ЕС, а также усиление демократических институций в Украине.

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