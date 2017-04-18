Луценко сменил прокурора Ровенской области

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко представил нового прокурора Ровенской области Богдана Подубинского. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Олега Соболя, который ранее занимал эту должность, приказом перевели в Черновицкую область.
Представляя нового руководителя областной прокуратуры, Юрий Луценко отметил, что произошла "техническая замена", так как Черновицкая область сейчас нуждается в серьезной борьбе с тамошней мафией.
"Ситуация там критическая. Черновицкая область нуждается в порядке. В первую очередь, это связано с контрабандой и вывозом леса. Собственно, контрабанда существует во многих областях, но такой открытой я не видел даже в Одесской области или Харьковщине. Поэтому я принял решение отправить господина Соболя именно в Черновцы. Думаю, что все подтвердят, что за это время к нему не было замечаний с точки зрения порядочности. Уверен, что он справится с вызовами, которые ему поставит черновицкая контрабанда", — отметил Луценко.
Напомним, экс-заместитель губернатора Одесской области при Саакашвили Мария Гайдар назначена внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. Соответствующий указ подписал президент.