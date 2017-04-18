Луценко сменил прокурора Ровенской области

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко представил нового прокурора Ровенской области Богдана Подубинского. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Олега Соболя, который ранее занимал эту должность, приказом перевели в Черновицкую область.

Фото со страницы Ларисы Сарган Юрий Луценко представил нового прокурора Ровенской области Богдана Подубинского

Представляя нового руководителя областной прокуратуры, Юрий Луценко отметил, что произошла "техническая замена", так как Черновицкая область сейчас нуждается в серьезной борьбе с тамошней мафией.

"Ситуация там критическая. Черновицкая область нуждается в порядке. В первую очередь, это связано с контрабандой и вывозом леса. Собственно, контрабанда существует во многих областях, но такой открытой я не видел даже в Одесской области или Харьковщине. Поэтому я принял решение отправить господина Соболя именно в Черновцы. Думаю, что все подтвердят, что за это время к нему не было замечаний с точки зрения порядочности. Уверен, что он справится с вызовами, которые ему поставит черновицкая контрабанда", — отметил Луценко.

Напомним, экс-заместитель губернатора Одесской области при Саакашвили Мария Гайдар назначена внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. Соответствующий указ подписал президент.