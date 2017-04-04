Рада не смогла избрать новый состав Счетной палаты

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Парламент Украины не смог избрать новый состав Счетной палаты, которая осуществляет финансовый аудит поступлений и расходов госсредств.

За новый состав на заседании во вторник проголосовали лишь 212 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Счетная палата — постоянно действующий независимый орган контроля, который формируется Верховной Радой Украины, подчинен и подотчетен ей. Счетная палата от имени Рады осуществляет контроль за поступлением средств в госбюджет и их использованием. Счетная палата состоит из девяти членов, которые назначаются парламентом сроком на шесть лет по результатам конкурса.

По словам председателя подкомитета по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты Ивана Крулько, на рассмотрение комитета по вопросам бюджета поступили документы от 64 претендентов, из которых 28 кандидатов были поданы на рассмотрение парламента.

"На сегодняшний день в Счетной палате сложилась ситуация, когда фактически шесть членов Счетной палаты имеют полномочия, срок которых истек уже более чем три года назад. Таким образом Счетная палата находится на грани того, что ее заседания могут не состояться, так как количество членов минимально для кворумов", — сказал Крулько на заседании Рады.

В результате рейтингового голосования депутаты определили девять кандидатов, которые должны были быть утверждены Радой. Однако в парламенте не нашлось необходимого количества голосов для их назначения. В связи с этим спикер Андрей Парубий попросил бюджетный комитет объявить повторный конкурс по избранию членов Счетной палаты.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в середине марта направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Счетной палаты Романа Магуты, подозреваемого в махинациях с государственным жильем, и одного из ее работников. В ноябре 2016 года суд отправил его под домашний арест.