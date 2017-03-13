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    Политика

    Дело в отношении главы Счетной палаты направлено в суд

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    Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Счетной палаты и одного из членов Счетной палаты.
    Глава Счетной Палаты Украины Роман Магута
    Facebook Ларисы Сарган

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Счетной палаты Украины Романа Магуты, подозреваемого в махинациях с государственным жильем, и одного из ее работников, сообщил в понедельник руководитель ведомства Назар Холодницкий.

    "Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Счетной палаты и одного из членов Счетной палаты (фамилия не уточняется — ред.)", — написал Холодницкий на своей странице в Facebook.

    По его словам, прокуроры ведомства 10 марта вручили подозреваемым и их защитникам обвинительный акт, который в тот же день был направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

    Холодницкий сообщил, что подозреваемым по данному делу по одной статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, по другой статье – лишение свободы от семи до 12 лет.

    В ноябре 2016 года Генпрокуратура сообщила, что подозревает Магуту в махинациях с государственным жильем, и суд отправил его под домашний арест.

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