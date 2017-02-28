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    Цушко заявил об опасности ядерной катастрофы из-за ситуации в Украине

    (обновлено: )55351
    Бывший министр внутренних дел Украины Василий Цушко считает, что действующие атомные реакторы, которых в стране функционирует 15, не имеют защиты.
    Василий Цушко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина. Политик, бывший министр внутренних дел Василий Цушко во вторник предупредил Евросоюз об опасности возникновения ядерной катастрофы в Европе из-за ситуации в Украине, заявив, что страна может превратиться в Сомали, но с 15 действующими атомными реакторами.

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    "Украина имеет на своей территории 15 действующих атомных реакторов. Уважаемые европейцы, мы соседи и мы угроза для вас в том числе, потому что, когда в 200 метрах от моей квартиры в городе Киеве год назад, в девять часов вечера, из гранатомета стреляют по магазину… Слава Богу, что никто не пострадал. Такого оружия в Украине гуляет много, а атомные реакторы у нас не имеют супер-защиты. И это угроза для всех", — сказал он, выступая на слушаниях в Европарламенте на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?"

    По словам Цушко, мир в Украине "сегодня, прежде всего, в интересах украинцев и в интересах европейцев". "Потому что если вы не вмешаетесь, не поможете нам, чтобы в Украине царствовал мир, мы можем превратиться в Сомали, но с 15 действующими атомными реакторами", — предупредил политик.

    Организаторами слушаний выступили депутаты Европарламента от Чехии Юрий Машталка и Татьяна Жданок от Латвии.

    Напомним, слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли во вторник в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе.

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