Цушко заявил об опасности ядерной катастрофы из-за ситуации в Украине

КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина. Политик, бывший министр внутренних дел Василий Цушко во вторник предупредил Евросоюз об опасности возникновения ядерной катастрофы в Европе из-за ситуации в Украине, заявив, что страна может превратиться в Сомали, но с 15 действующими атомными реакторами.

"Украина имеет на своей территории 15 действующих атомных реакторов. Уважаемые европейцы, мы соседи и мы угроза для вас в том числе, потому что, когда в 200 метрах от моей квартиры в городе Киеве год назад, в девять часов вечера, из гранатомета стреляют по магазину… Слава Богу, что никто не пострадал. Такого оружия в Украине гуляет много, а атомные реакторы у нас не имеют супер-защиты. И это угроза для всех", — сказал он, выступая на слушаниях в Европарламенте на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?"

По словам Цушко, мир в Украине "сегодня, прежде всего, в интересах украинцев и в интересах европейцев". "Потому что если вы не вмешаетесь, не поможете нам, чтобы в Украине царствовал мир, мы можем превратиться в Сомали, но с 15 действующими атомными реакторами", — предупредил политик.

Организаторами слушаний выступили депутаты Европарламента от Чехии Юрий Машталка и Татьяна Жданок от Латвии.

Напомним, слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли во вторник в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе.