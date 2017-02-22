наверх
22.02.201712:21
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.20
  • USD27.04+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Рада ратифицировала договор с Малайзией о взаимопомощи по уголовным делам

    (обновлено: )3
    Документ был представлен в парламенте замминистра юстиции Сергеем Петуховым. Его поддержали 233 нардепа. Соглашение направлено на урегулирование сотрудничества между двумя странами по уголовным делам.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада в среду ратифицировала межправительственное соглашение с Малайзией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, такое решение поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

    По информации заместителя министра юстиции Украины Сергея Петухова, соглашение направлено на урегулирование сотрудничества между двумя странами по уголовным делам.

    "Ратификация этого договора позволит урегулировать сотрудничество между Минюстом и Генпрокуратурой Украины с соответствующими органами в Малайзии. Этот договор регулирует вопросы получения доказательств, заслушивание свидетелей, вручение судебных и процессуальных документов, предоставление вещественных доказательств, и таким образом это позволит улучшить сотрудничество между Малайзией и Украиной в расследовании трансграничных международных дел", — сказал Петухов, представляя документ в Раде.

    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак
    пресс-служба президента
    Малайзия, Индонезия и другие страны "проукраинской" коалиции

    Депутаты Рады также ратифицировали договор между Украиной и правительством Малайзии о выдаче правонарушителей. Соответствующее решение на заседании парламента в среду поддержали 230 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

    "Целью соглашения является создание правовых оснований для сотрудничества компетентных органов двух государств по вопросам выдачи лиц, уклоняющихся от уголовной ответственности в одной из стран, подписавших документ", — говорится в пояснительной записке.

    Напомним, соглашение было подписано между Украиной и правительством Малайзии 4 августа 2016 года в городе Путраджая.

    В настоящее время под зданием Верховной Рады проходит многотысячный митинг, в котором принимают участие ​члены партий "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор". Они требуют принять закон об "оккупированных территориях" и запретить торговлю с неподконтрольными Киеву районами Донбасса. Лидеры политсил выступают со сцены, которая установлена возле здания Рады.

    Ссылки по теме:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Нацбанк затянуло дымом
      Годовщина Майдана: митинги и столкновения
      Дмитрий Фирташ в суде в Вене
      Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
      Директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин
      Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
      Олег Ляшко
      План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ