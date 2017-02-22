Рада ратифицировала договор с Малайзией о взаимопомощи по уголовным делам

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада в среду ратифицировала межправительственное соглашение с Малайзией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, такое решение поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

По информации заместителя министра юстиции Украины Сергея Петухова, соглашение направлено на урегулирование сотрудничества между двумя странами по уголовным делам.

"Ратификация этого договора позволит урегулировать сотрудничество между Минюстом и Генпрокуратурой Украины с соответствующими органами в Малайзии. Этот договор регулирует вопросы получения доказательств, заслушивание свидетелей, вручение судебных и процессуальных документов, предоставление вещественных доказательств, и таким образом это позволит улучшить сотрудничество между Малайзией и Украиной в расследовании трансграничных международных дел", — сказал Петухов, представляя документ в Раде.

Депутаты Рады также ратифицировали договор между Украиной и правительством Малайзии о выдаче правонарушителей. Соответствующее решение на заседании парламента в среду поддержали 230 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Целью соглашения является создание правовых оснований для сотрудничества компетентных органов двух государств по вопросам выдачи лиц, уклоняющихся от уголовной ответственности в одной из стран, подписавших документ", — говорится в пояснительной записке.

Напомним, соглашение было подписано между Украиной и правительством Малайзии 4 августа 2016 года в городе Путраджая.

В настоящее время под зданием Верховной Рады проходит многотысячный митинг, в котором принимают участие ​члены партий "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор". Они требуют принять закон об "оккупированных территориях" и запретить торговлю с неподконтрольными Киеву районами Донбасса. Лидеры политсил выступают со сцены, которая установлена возле здания Рады.