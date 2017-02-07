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    Политика

    В приемной Мосийчука проходят обыски - нардеп

    (обновлено: )35230
    По данным Андрея Лозового, обыски проходят в официально зарегистрированной приемной народного депутата, а также у адвоката Андрея Мамалыги. Сообщается, что обыски проводит ГПУ.
    Игорь Мосийчук
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В приемной народного депутата фракции "Радикальной партии" Игоря Мосийчука проходят обыски, сообщил его коллега по парламенту Андрей Лозовой.

    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Facebook Yevheniya Kravchuk
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    "У Игоря Мосийчука — обыск. В приемной, официально зарегистрированной на сайте ВР", — написал Лозовой на своей странице в Facebook.

    Также Лозовой уточнил, что обыски проходят и у адвоката Андрея Мамалыги.

    "Генеральная прокуратура Украины проводит обыски у меня и адвоката Сивакова! Это месть заместителей генерального прокурора Столярчука и Матиоса за нашу адвокатскую деятельность", — написал Мамалыга в своем Facebook.

    Игорь Мосийчук был задержан в здании Верховной Рады 17 сентября минувшего, когда Виктор Шокин, занимавший на тот момент пост генпрокурора, продемонстрировал депутатам оперативное видео, на котором нардеп рассказывает о "ценах" на депутатские запросы. Позднее Генпрокуратура обнародовала видео, на котором Мосийчук признает свою вину в получении взяток. Сам нардеп заявил, что следователи Генпрокуратуры с помощью пыток добились признания им своей вины. В ноябре Высший административный суд Украины признал незаконным постановление Рады о привлечении к уголовной ответственности Мосийчука. Позднее и Верховный Суд признал незаконным лишение депутатской неприкосновенности Мосийчука.

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