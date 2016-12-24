Эксперт: шансы Найема и Мосийчука возглавить Нацполицию - нулевые

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Народный депутат Игорь Мосийчук будет участвовать в конкурсе на должность главы Национальной полиции Украины. О своем желании возглавить ведомство также заявлял нардеп от фракции БПП Мустафа Найем.

Полковник милиции в отставке, эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал вероятность назначения парламентариев на должность главы Нацполиции.

"В соответствии с требованиями закона, претендентом на главу Нацполиции может быть человек, который имеет полное высшее юридическое образование. Ни Найем, ни Мосийчук такого образования не имеют. Это человек, которые имеет опыт работы в сфере права не менее пяти лет. Ни Найем, ни Мосийчук не имеют такого в своей биографии. И стаж руководящей работы в правоохранительных органах — не менее хотя бы одного года", — пояснил Столбовой.

Он также ответил на вопрос, каковы шансы народных депутатов стать руководителями Нацполиции.

"Нулевые, с точки зрения закона, нулевые, но с точки зрения того, как это будет делать Евгений Захаров (член конкурсной комиссии — ред.) с министром, то я не исключаю, что Мосийчук может стать главой Нацполиции", — добавил эксперт.

Напомним, 15 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил конкурс на должность руководителя Нацполиции. Он сообщил, что, среди прочего, претендент должен быть честным, мотивированным и с безупречной репутацией.