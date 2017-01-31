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    Сытник объяснил покупку авто за 800 тысяч гривен

    Тема:

    Земля, дома, часы: чиновники обнародовали декларации (337)

    (обновлено: )18101
    Как уточнил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, ранее он продал старый автомобиль, выручив за него 45% себестоимости KIA Sportage 2017 года выпуска.
    Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник
    УНИАН

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник приобрел автомобиль KIA Sportage 2017 года выпуска стоимостью 802,5 тысяч гривен после продажи старого авто. Об этом глава НАБУ сообщил во время брифинга.

    Ранее в сети появилась электронная декларация Сытника, в которой указывалась покупка KIA Sportage.

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    "Я старый автомобиль продал и получил за него почти 45% себестоимости этого автомобиля", — цитирует Сытника "112 Украина".

    Ранее сообщалось, что Государственной фискальной службе поручили проверить уплату налогов 9 народными депутатами по ходатайству Генеральной прокуратуры. 

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