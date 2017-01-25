КПУ до сих пор существует из-за несовершенства закона - Кошель

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что Коммунистическая партия Украины (КПУ) и Партия регионов (ПР) до сих пор официально существуют как юрлица в результате несовершенства действующего законодательства.

"К сожалению, у нас такой нонсенс — официально она запрещена, но для многих будет большим удивлением, когда граждане узнают, что и КПУ, и ПР до сих пор официально зарегистрированы, работают и существуют как юрлица. Проблема с КПУ — это проблема несовершенства действующего законодательства. То есть мы получили уже более почти чем полуторагодовалого войну, такую ​​судебную волокиту между Минюстом и КПУ по поводу ее запрета. Это указывает лишь на то, что у нас крайне некачественное законодательство по политической партии, сейчас его нужно пересматривать, с тем чтобы создать механизмы аннулирования регистрационного свидетельства", — отметил Кошель в эфире "Голоса Столицы".

Департамент по предупреждению политической коррупции НАПК обнаружил ряд нарушений в квартальной документации, имеющих признаки уголовных преступлений. Об этом сообщила председатель агентства Наталья Корчак. Всего проверяли отчеты 254 политических партий. Выводы опубликованы по 12. В частности, политическая партия "Наш край" не указала половину своих местных организаций. "Народный Рух Украины" не задекларировал транспортное средство. Меньше местных организаций указало и ВО "Свобода". Есть претензия в НАПК и к уже запрещенной Коммунистической партии Украины — представители партии не указали в отчете немало имущества — квартиры и дома и земельный участок в Полтавской области — всего 64 объекта.

Напомним, в начале мая 2014 года лидер коммунистов Петр Симоненко заявил, что если бы он был главой государства, то "немедленно отозвал бы все войска" из восточных регионов страны, назвав военную операцию Вооруженных сил Украины в Донбассе "войной против народа". После этого на тот момент и.о. президента Александр Турчинов обратился в Минюст с просьбой проверить деятельность КПУ на предмет возможной причастности к сотрудничеству с ополченцами и в случае подтверждения этого незамедлительно принять меры о ее запрете. Министр юстиции Павел Петренко в июле 2014 года сообщил о подаче ведомством в Окружной административный суд Киева иска о запрете Компартии Украины.

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Минюста Украины о запрете деятельности КПУ. Компартия, в свою очередь, подала апелляцию на постановление суда о запрете ее деятельности, поскольку считает решение незаконным, а Симоненко заявил, что в случае, если коммунисты не смогут обжаловать данное решение в вышестоящих судебных инстанциях в Украине, пойдет в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ уже приступил к рассмотрению данной жалобы.