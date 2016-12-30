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ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы на запрет КПУ

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Окружной административный суд Киева 16 декабря 2015 года удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность Компартии Украины. Как сообщили в политсиле, ЕСПЧ приступил к рассмотрению материалов дела по сути.
Европейский суд по правам человека
Официальный сайт Юлии Тимошенко

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению жалобы Коммунистической партии Украины (КПУ) на запрет деятельности, сообщила в пятницу пресс-служба КПУ.

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Окружной административный суд Киева 16 декабря 2015 года удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность Компартии Украины. Летом 2016 года КПУ направила в Европейский суд по правам человека материалы о "неправомерном снятии Компартии с выборов и попытках неконституционного запрета КПУ".

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"Поскольку все выводы комиссии Минюста и изданный на их основе приказ грубо нарушают права человека и используются, как аргументы для неконституционного запрета КПУ, Компартия, как указывалось в начале, направила в ЕСПЧ жалобу на незаконные действия Министерства юстиции и украинских судов, контролируемых олигархо-нацистами, а Европейский суд, в свою очередь, приступил к рассмотрению материалов дела по сути", — говорится в сообщении.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Минюст Украины в соответствии с "законом о декоммунизации" принял решение лишить коммунистические партии права быть субъектом политических и избирательных процессов. Компартия Украины в свою очередь направила в Министерство юстиции устав и программу для дальнейшей их подачи в Центризбирком и регистрации КПУ как субъекта избирательного процесса.

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