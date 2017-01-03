Генпрокуратура закрыла дело в отношении Злочевского

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура прекратила расследования по эпизодам, в которых проходят компании экс-министра экологии и природных ресурсов времен Виктора Януковича Николая Злочевского, сообщает издание "Украинская правда".

"Досудебное расследование от 6 августа 2014 осуществлялось по подозрению Злочевского в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст 368-2 УК (незаконное обогащение лица, имеющего ответственное служебное положение) по подозрению главного бухгалтера ООО "Эско-Пивнич" в уклонении от уплаты налогов и дальнейшем отмывании средств", — говорится в сообщении.

УП уточняет, что нарушений налогового законодательства по вопросам полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц Злочевским обнаружено не было.

Ранее Печерский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру принять решение о прекращении розыска бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

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