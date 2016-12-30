Глава НАПК Корчак в декабре получила 123 тысячи гривен зарплаты

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Заработная плата председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак в декабре составила более 123 тысяч гривен, сообщает ukranews.com.

"Оклад Корчак составил 29 498,18 гривен, надбавка за выслугу лет — 50% размера оклада (14,7 тыс. гривен) и надбавка за интенсивность труда — 100% оклада (29,5 тыс. гривен). Кроме того, 49,5 тыс. гривен Корчак получила как оплату за период отпуска и больничный лист", — говорится в сообщении.

Зарплаты членов НАПК Руслана Рябошапки и Александра Скопича за декабрь составили 199 тыс гривен и 178,3 тыс гривен соответственно, а зам председателя НАПК Руслан Радецкий заработал в декабре 168 567,21 грн.

Ранее сообщалось, что четыре члена Национального агентства по предупреждению коррупции ежемесячно получали к своему основному окладу две надбавки и премии в размере месячной зарплаты. В результате таких действий вместо одного стандартного оклада члены НАПК получали по четыре.