Три удальца. В Британии растут тройняшки, которых различает только мать

23-летняя Беки-Джо Аллен из Великобритании была шокирована, когда узнала, что беременная тройней. Когда мальчики Роман, Рокко и Роан родились, оказалось, что они настолько похожи, что различить их может только мать.

Беки-Джо отправила образцы ДНК сыновей на анализ и оказалось, что ее случай — один на 200 миллионов: тройняшки получились абсолютно идентичными с точки зрения генетики.

Мальчикам нужно около 130 памперсов и четыре упаковки детских салфеток в неделю. Пачки молочной смеси хватает примерно на два дня, а стиральная машина запускается трижды в день. Несмотря на то, что отец мальчиков не живет со своей семьей, отважная Беки справляется, правда, не без помощи родной сестры, сообщает dailymail.co.uk.