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    Фотоленты

    Три удальца. В Британии растут тройняшки, которых различает только мать

    (обновлено: )24120
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk

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    23-летняя Беки-Джо Аллен из Великобритании была шокирована, когда узнала, что беременная тройней. Когда мальчики Роман, Рокко и Роан родились, оказалось, что они настолько похожи, что различить их может только мать.

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    Беки-Джо отправила образцы ДНК сыновей на анализ и оказалось, что ее случай — один на 200 миллионов: тройняшки получились абсолютно идентичными с точки зрения генетики.

    Мальчикам нужно около 130 памперсов и четыре упаковки детских салфеток в неделю. Пачки молочной смеси хватает примерно на два дня, а стиральная машина запускается трижды в день. Несмотря на то, что отец мальчиков не живет со своей семьей, отважная Беки справляется, правда, не без помощи родной сестры, сообщает dailymail.co.uk.

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