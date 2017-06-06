Отец пятерняшек из Одессы ушел из семьи

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Отец пятерняшек из Одессы Сергей Семенов ушел из семьи, сообщила в Instagram Оксана Кобелецкая, информирует "Думская".

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По ее словам, муж ушел из семьи еще несколько месяцев назад. Теперь же они собираются развестись.

Как сообщалось ранее, в июне прошлого года в семье Оксаны Кобелецкой и Сергея Семенова родились сразу пять детей — Денис, Владислава, Давид, Дарья и Александра. У них есть еще одна старшая дочка.