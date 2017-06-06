наверх
06.06.201717:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Отец пятерняшек из Одессы ушел из семьи

    (обновлено: )110103
    Мать шестерых детей Оксана Кобелецкая сообщила, что супруг ушел из семьи несколько месяцев назад, и теперь они собираются вскоре развестись.
    Фотосессия пятерняшек из Одессы покоряет интернет
    Культурометр

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Отец пятерняшек из Одессы Сергей Семенов ушел из семьи, сообщила в Instagram Оксана Кобелецкая, информирует "Думская".

    Смотрите также: Фотосессия пятерняшек из Одессы покоряет интернет

    По ее словам, муж ушел из семьи еще несколько месяцев назад. Теперь же они собираются развестись.

    Как сообщалось ранее, в июне прошлого года в семье Оксаны Кобелецкой и Сергея Семенова родились сразу пять детей — Денис, Владислава, Давид, Дарья и Александра. У них есть еще одна старшая дочка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в Броварах
    Масштабный пожар на складах под Киевом
    Юлия Тимошенко
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Катар
    Дипломатическая блокада Катара
    Адам Осмаев
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева