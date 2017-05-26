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    Фотоленты

    Сложное женское сердце: американка вышла замуж за ж/д вокзал

    (обновлено: )94
    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    thesun.co.uk
    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    thesun.co.uk
    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    thesun.co.uk
    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    thesun.co.uk
    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    thesun.co.uk
    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    thesun.co.uk
    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    thesun.co.uk

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    В США жительница Калифорнии Кэрол вышла замуж за железнодорожную станцию Санта Фе, сообщает издание The Sun. Женщина утверждает, что платонически любит станцию 36 лет.

    45-летняя Кэрол взяла себе такую же фамилию, как и у своего "супруга" — Санта Фе.

    Смотрите также: Празднование разрешения на однополые браки в Тайване

    Издание отмечает, что официально власти штата брак не признают, однако Кэрол утверждает, что железнодорожная станция отвечает ей полной взаимностью.

    Женщина признается, что мысленно занимается любовью со зданием. Станция Санта Фе находится в 45 минутах езды на автобусе от дома Кэрол – в городе Сан-Диего. Ежедневно женщина проделывает этот путь, чтобы побыть наедине с "любимым".

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