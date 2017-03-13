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    Годовщина Куреневской трагедии: архивные кадры

    (обновлено: )168
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии.
    44.ua

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    Годовщина Куреневской трагедии

    В понедельник, 13 марта, исполняется 56 лет со дня трагедии в Киеве, получившей название Куреневская трагедия. В этот день в 1961 году в результате размыва дамбы тонны пульпы из Бабьего Яра затопили район Куреневку в столице и привели к многочисленным жертвам.

    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Стоп строительной анархии". Протест киевлян под Кабмином

    Дамба, перекрывающая Бабий Яр, куда 10 лет сливали сточные воды с Петровских кирпичных заводов (пульпу), начала разрушаться в 6.45 утра, а уже через 3,5 часа ее прорвало. 14-метровая волна пульпы со скоростью около 5 м/сек хлынула на район Куреневки, полностью затопив стадион "Спартак" и часть Кирилловской улицы. Грязевой поток был такой силы, что сносил на своем пути здания, автомобили, 10-тонные трамваи,  людей, разрушил кладбища. Потоп продолжался всего полтора часа, но его последствия были катастрофическими.

    Растекшаяся пульпа стала твердой, как камень. Она практически полностью уничтожила трамвайный парк. Ситуацию усугубило то, что вовремя не было отключено энергоснабжение, и поэтому в трамвайном парке было значительное число погибших от поражения электрическим током. Официальное сообщение о катастрофе было передано по радио только 16 марта.

    Точное число жертв трагедии до сих пор не названо.

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