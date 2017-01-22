Празднование Дня Святого Антония в Испании

В ночь с 16 на 17 января в испанской деревне Сан Бартоломе де Пинарес состоялись традиционные празднования, посвященные Дню Святого Антония – защитника животных.

Испанцы считают, что Святой Антоний покровительствует самым красивым животным в мире – лошадям. В ночь перед праздником они устраивают представление, во время которого всадники прыгают через огромные костры.

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Этот древний обычай связан с крупной эпидемией, бушевавшей в этом регионе, в результате которой были истреблены целые стада. С тех пор прыжки через костер стали традицией. Считалось, что дым помогает очистить животных и отогнать злых духов.

Перед "огненным купанием" оборачивают мокрыми тряпками самый уязвимый для огня – лошадиный хвост. Гривы лошадей тоже, обычно, укорачивают перед праздником.

17 января в городах Испании проходят церемонии благословения домашних животных. Тысячи испанцев приносят или приводят своих любимцев в церковь, и священники окропляют святой водой кошек и собак, черепах и канареек. Домашний скот в этот день резать запрещено, но наряжать не возбраняется.