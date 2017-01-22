наверх
22.01.201706:34
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Празднование Дня Святого Антония в Испании

    6
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    REUTERS Paul Hanna
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    REUTERS Paul Hanna
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    REUTERS Paul Hanna
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    REUTERS Paul Hanna
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    REUTERS Paul Hanna
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    REUTERS Paul Hanna
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    REUTERS Sergio Perez
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    REUTERS Sergio Perez

    Рекомендуем

    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в ВашингтонеПарад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне04:33 22.01.2017
    На месте убийства адвоката в КиевеНа месте убийства адвоката в Киеве02:33 22.01.2017
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школуВизит Хуга в Донецкую область21:11 21.01.2017
    Авария с автобусом в ИталииСмертельная авария с автобусом в Италии: 16 погибших18:12 21.01.2017
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отельСпасательная операция в Италии: выживших достают из снежных завалов13:08 21.01.2017
    Чета Клинтон на инаугурации президента Дональда ТрампаПервые лица на инаугурации Дональда Трампа: Клинтон, Буш, Картер09:16 21.01.2017
    Президент США Дональд Трамп на инаугурацииИнаугурация Дональда Трампа05:58 21.01.2017
    Протесты и беспорядки в ВашингтонеБеспорядки в Вашингтоне: разбитые машины и витрины, сотни задержанных02:59 21.01.2017
    Протесты в Вашингтоне в день инаугурации Дональда ТрампаПротесты в Вашингтоне в день инаугурации22:03 20.01.2017
    Все фотоленты

    В ночь с 16 на 17 января в испанской деревне Сан Бартоломе де Пинарес состоялись традиционные празднования, посвященные Дню Святого Антония – защитника животных.

    Испанцы считают, что Святой Антоний покровительствует самым красивым животным в мире – лошадям. В ночь перед праздником они устраивают представление, во время которого всадники прыгают через огромные костры.

    Смотрите также: Испанец был готов отдать свое место в спасательном вертолете собаке

    Этот древний обычай связан с крупной эпидемией, бушевавшей в этом регионе, в результате которой были истреблены целые стада. С тех пор прыжки через костер стали традицией. Считалось, что дым помогает очистить животных и отогнать злых духов.

    Перед "огненным купанием" оборачивают мокрыми тряпками самый уязвимый для огня – лошадиный хвост. Гривы лошадей тоже, обычно, укорачивают перед праздником.

    17 января в городах Испании проходят церемонии благословения домашних животных. Тысячи испанцев приносят или приводят своих любимцев в церковь, и священники окропляют святой водой кошек и собак, черепах и канареек. Домашний скот в этот день резать запрещено, но наряжать не возбраняется.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки