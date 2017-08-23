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    Киев

    Под Апелляционным судом Киева жгут шины

    (обновлено: )12920
    Сообщается, что акция возле Апелляционного суда в Киеве приурочена к судебному заседанию по избранию меры пресечения для Александра Волкова.
    Под Апелляционным судом Киева активисты подожгли автомобильные шины
    facebook.com/dima.newslitter

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Под Апелляционным судом Киева в среду, 23 августа, активисты подожгли автомобильные шины.

    Причиной стало судебное заседание по делу Александра Волкова, которого подозревают в преступлениях во время "евромайдана", написал адвокат Сергей Войченко в Facebook.

    facebook.com/dima.newslitter
    Под Апелляционным судом Киева активисты подожгли автомобильные шины

    "Под апелляционным судом города Киева символически горят шины", — пишет он.

    facebook.com/dima.newslitter
    Под Апелляционным судом Киева активисты подожгли автомобильные шины

    Отметим, что пользователь Facebook под именем Dima News-litter также сообщает, что эта акция возле Апелляционного суда приурочена к судебному заседанию по избранию меры пресечения для Александра Волкова.

    Напомним, 29 июля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Александра Волкова, который подозревается в организации похищения участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийства последнего в январе 2014 года.

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