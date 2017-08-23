Под Апелляционным судом Киева жгут шины

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Под Апелляционным судом Киева в среду, 23 августа, активисты подожгли автомобильные шины.

Причиной стало судебное заседание по делу Александра Волкова, которого подозревают в преступлениях во время "евромайдана", написал адвокат Сергей Войченко в Facebook.

facebook.com/dima.newslitter Под Апелляционным судом Киева активисты подожгли автомобильные шины

"Под апелляционным судом города Киева символически горят шины", — пишет он.

facebook.com/dima.newslitter Под Апелляционным судом Киева активисты подожгли автомобильные шины

Отметим, что пользователь Facebook под именем Dima News-litter также сообщает, что эта акция возле Апелляционного суда приурочена к судебному заседанию по избранию меры пресечения для Александра Волкова.

Напомним, 29 июля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Александра Волкова, который подозревается в организации похищения участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийства последнего в январе 2014 года.