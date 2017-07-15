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    Киев

    Киевский фуникулер закроют на месяц

    (обновлено: )20
    Ежегодно проводятся регламентные, ремонтные и испытательные работы фуникулера. При положительных результатах испытаний предоставляется разрешение на эксплуатацию фуникулера на следующий год.
    Киевский фуникулер
    УНИАН

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. С понедельника вечера, 17 июля, киевский фуникулер закроют на месяц для выполнения ежегодных регламентных работ и капитального ремонта узлов фуникулера, сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".

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    Как стало известно, продлятся ремонтные работы до 18 августа 2017 года включительно.

    По данным "Киевпастранса", согласно "Правилам устройства, содержания и осмотра наклонных рельсо-канатных подъемников (фуникулеров)" ежегодно проводятся регламентные, ремонтные и испытательные работы, результаты которых принимаются специалистами Государственного предприятия "Киевский экспертно-технический центр Госгорпромнадзора Украины".

    При положительных результатах испытаний предоставляется разрешение на эксплуатацию фуникулера на следующий год.

    Напомним, последний ежегодный регламентный ремонт выполнен в июле-августе 2016 года.

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