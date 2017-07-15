КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. С понедельника вечера, 17 июля, киевский фуникулер закроют на месяц для выполнения ежегодных регламентных работ и капитального ремонта узлов фуникулера, сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".

Как стало известно, продлятся ремонтные работы до 18 августа 2017 года включительно.

По данным "Киевпастранса", согласно "Правилам устройства, содержания и осмотра наклонных рельсо-канатных подъемников (фуникулеров)" ежегодно проводятся регламентные, ремонтные и испытательные работы, результаты которых принимаются специалистами Государственного предприятия "Киевский экспертно-технический центр Госгорпромнадзора Украины".

При положительных результатах испытаний предоставляется разрешение на эксплуатацию фуникулера на следующий год.

Напомним, последний ежегодный регламентный ремонт выполнен в июле-августе 2016 года.