День Киева. Власти представили праздничную программу

КИЕВ, 23 мая — РАИ Новости Украина. В этом году во время празднования Дня Киева пройдет более 30 городских акций и около 150 мероприятий на уровне районов, сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

"На сегодня мы вышли на финишную прямую и фактически начали празднование с открытия велотрека, которое состоялось в субботу. В общем подготовлен большой план мероприятий, который включает более 30 акций и перфомансов на общегородском уровне и около 150 мероприятий на уровне районов, которые будут проходить в течение этой недели во всех районах Киева", — сообщила Старостенко, которую цитирует пресс-служба КГГА.

Основной локацией ко Дню Киева будет Софийская площадь, официальное открытие празднования запланировано на 17.00 27 мая, в нем примут участие мэр Киева Виталий Кличко и почетные жители города.

При этом проведение мероприятий на Софийской площади начнется уже с 25 мая, где запланированы дни украинского, латиноамериканского танца, танго и вальса. Также 24 мая пройдет церемония вручения премии деятелям искусства "Киев". Определены номинанты.

"В течение года работала отборочная комиссия, которая выбрала восемь номинантов в различных направлениях. Победитель этой премии получит 25 тысяч гривен", — сказала Старостенко.

Также, по ее словам, 27 мая на Львовской площади состоится премьера спектакля "Ярославна. Королева Франции". Также в течение субботы и воскресенья там состоятся оперный концерт "Четыре королевы", видео опера "Анна-Ярославна", фильм-опера "Ярослав Мудрый" и фестиваль "Анна де Киев фест", который поддержан многими посольствами, иностранными представительствами.

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Сообщается, что во всех парках культуры отдыха левого и правого берегов Киева подготовлены художественно-культурные программы.

"В пятницу в 11:00 состоится открытие экспозиции ко Дню Киева на Певческом поле. В субботу планируется открытие обновленного парка "Наталка" на Оболони", — сообщила замглавы КГГА.

В течение выходных на Контрактовой площади состоится фестиваль "Народов Подола", где будут проходить традиционные ярмарки, мастер-классы, культурно-художественная программа, которая подчеркнет особенность и специфику Подола.

27 мая в столице состоятся два спортивных мероприятия — Международный Евромарафон, на котором выступят примерно три тысячи участников, и велогонка, в рамках которой состоится соревнование среди женщин и мужчин.

28 мая в 10.00 состоится 25-й юбилейный "Забег под каштанами". Ожидается рекордное количество участников — более 10 тыс.

Ранее сообщалось, что Киев официально начал готовиться к финалу Лиги чемпионов.