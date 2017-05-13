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    Киев

    Суд разрешил заочное расследование по делу Колобова

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    Согласно информации пресс-службы Апелляционного суда Киева, суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Колобова.
    Юрий Колобов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева разрешил провести заочное досудебное расследование в отношении экс-министра финансов Юрия Колобова. Об этом сообщила в субботу пресс-служба суда.

    Задержание бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова в Испании. Видео
    5 канал на YouTube
    Задержание бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова в Испании

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    "Апелляционный суд города Киева дал разрешение на осуществление специального (заочного — Ред.) досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего министра финансов Украины Колобова Ю.В.", — говорится в сообщении.

    Колобов был задержан 4 марта 2015 года в Испании по ордеру, выданному Интерполом. Его подозревают в присвоении государственных средств и имущества в особо крупных размерах и связях с "организованной группой". Сумма нанесенного ущерба оценивается в 7 миллионов евро. В апреле того же года Украина направила Испании запрос об экстрадиции бывшего главы Минфина, но получила отказ.

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