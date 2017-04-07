Акция "Тотальный диктант-дети" прошла в РЦНК в Киеве

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина, Андрей Лубенский. Юные участники детского языкового клуба "АБВГДейка" Российского центра науки и культуры в Киеве написали в четверг и в пятницу свой первый в жизни "Тотальный диктант". Как отмечает председатель "АБВГДейки" Татьяна Скрябина, "организованная в РЦНК акция "Тотальный диктант — дети" уникальна".

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"Пока, насколько мне известно, она не имеет аналогов в мире", — сказала Скрябина.

Образовательный проект с участием детей проводится в Киеве второй год, при этом количество участников возросло в четыре раза.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Акция "Тотальный диктант-дети" в РЦНК в Киеве

По словам Скрябиной, проходившая в прошлом году в творческая встреча с детским писателем Андреем Усачевым — автором "Тотального диктанта — 2016" — "содействовала не только пропаганде чтения среди детей и юношества, но и подтолкнула к идее привлечь ребят к участию в этом интересном "взрослом" образовательном проекте".

Текст диктанта для детей был специально подготовлен методистами РЦНК.

Как сообщили РИА Новости Украина в РЦНК, в пятницу диктант писали ученики 5-6-х классов. По словам методистов Центра, "перед старшей группой была поставлена очень интересная, но непростая задача — текст мы подготовили достаточно сложный".

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Акция "Тотальный диктант-дети" в РЦНК в Киеве

После окончания диктанта все маленькие участники получили в подарок специально изготовленные футболки и книги.

Год назад "Тотальный диктант" в Киеве писали 138 человек на трёх площадках. Текст Андрея Усачёва читали экстравагантный киевский писатель и блогер Гарик Корогодский и учитель русского языка Галина Криворучко.