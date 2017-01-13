В Киеве появится ночной маршрут от Оболони до Майдана Независимости

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Киеве появится троллейбусный маршрут, который будет курсировать ночью и соединит Майдан Незалежности и Оболонь, сообщил на своей странице в соцсети Facebook директор КП "Киевпасстранс" Дмитрий Левченко.

"Мы наблюдаем положительную динамику в развитии ночных маршрутов. Поэтому в планах есть внедрение еще одного ночного троллейбусного маршрута, который соединит Майдан Независимости и улицу Северную", — написал он.

По словам Левченко, самым популярным оказался маршрут с Троещины до Центрального ж/д вокзала: за две недели им воспользовались более 2 тыс. пассажиров.

"В целом мы перевезли 3 731 пассажира, а на этой неделе — более 2 200 пассажиров. Наибольшей популярностью пользуется троллейбусный маршрут № 91н, который связывает жилой массив Троещина с Центральным железнодорожным вокзалом. За 2 недели работы им воспользовались 2 025 ночных пассажиров", — отметил чиновник.

Напомним, 30 декабря с 23:00 в Киеве начал курсировать ночной наземный транспорт.