Гигантские очереди парализовали работу интернет-магазина Rozetka в Киеве

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Работа выставочного зала популярного интернет-супермаркета Rozetka в Киеве (ул. Ярославская) практически парализована из-за огромных очередей. Об этом РИА Новости Украина сообщают очевидцы.

По их словам, очереди за талонами на выдачу товара заканчиваются практически на улице. При этом после этого придется встать в очередь за чеком на оплату, которая еще длиннее.

РИА Новости Украина Николай Лаврентьев Огромные очереди в выставочном центре интернет-магазина Rozetka

Покупатели говорят, что персонал магазина работает в полную силу, однако с таким наплывом клиентов явно не справляется.

Возникли проблемы у магазина и с доставкой товара на дом.

"Мне сказали, что доставка будет не раньше четвертого января. Мне это не подходит, как и многим. Тогда было предложено забрать покупку самостоятельно, но теперь я не уверен, что смогу это сделать, ведь сегодня магазин работает до 22.00, а завтра (31-го декабря — Ред) до 15.00", — рассказал РИА Новости Украина киевлянин Николай.

РИА Новости Украина Николай Лаврентьев Огромные очереди в выставочном центре Rozetka

Он также отметил, что, несмотря на гигантские очереди и медленное их продвижение, скандалов или ссор не наблюдается.

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В самом же магазине сообщили, что делают все возможное, чтобы обслужить клиентов, однако признали, что некоторые из них, увидев очереди, разворачиваются и уходят.