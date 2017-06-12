Продажа УБРР Китаю. Кому нужен лежачий госбанк?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Украинский банк реконструкции и развития купили китайцы. Фонд государственного имущества Украины и китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange 9 июня заключили договор купли-продажи 99,9% акций УБРР. Сообщается, что компания приобрела пакет акций украинского банка почти за 83 миллиона гривен.

Продажу банка прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы управляющий директор банка Кредит-Оптима Игорь Львов.

Первый Деловой Телеканал Управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов. Архивное фото

Зачем Китаю Украинский банк реконструкции и развития?

— Дело в том, что китайская товарная биржа является одной из крупнейших не только в Китае, но и в мире — них активы составляют около триллиона долларов. Что касается Украинского банка реконструкции и развития, сделка, которая состоялась еще 30 ноября 2016-го года, фонд госимущества его выставил на продажу и продал. В данном случае для китайцев это выгодное приобретение, поскольку через этот банк они заходят на украинский рынок и будут инвестировать, по сути получив свой банк, проекты по развитию малого и среднего бизнеса, поскольку Китай уже инвестирует проекты в Украине. Но в данном случае они будут уже инвестировать через свой коммерческий банк.

А 83 миллиона гривен — это справедливая цена за акции Банка реконструкции и развития?

— Я уже сказал, что для Китая это очень выгодная сделка. Конечно, купить сегодня банк за три миллиона долларов — это очень дешево, но мы должны понимать, что Украинский банк реконструкции и развития — это один из пяти государственных банков, в которых 99% капитала является государственным. И, учитывая, что по состоянию на 11 июля у этого банка активы должны составить не меньше 200 миллионов долларов. А по состоянию на сейчас, у него всего лишь 117, поэтому государству нужно было принять решение, или докапитализировать его на 80 миллионов или его продавать. Поэтому я скажу так, если бы Китай не купил этот банк, то государству нужно было тогда или докапитолизироваться, или называть этот банк неплатежеспособным. Поскольку мы уже и так видим рекомендацию МВФ, который сказал о том, что с национализацией ПриватБанка доля государства в банковской системе составляет более 80%. Поэтому для Китая это выгодно — купить по сути, как мы говорим, лежачий банк, а для государства не нужно опять иметь головную боль — что с ним делать.

А кто еще претендовал на пакет акций УБРР?

— По тендеру там было несколько, формально там должно быть несколько компаний, потому что тогда торги бы не состоялись, но в данном случае реально 83 миллиона, за которые был продан этот банк, выставила товарная биржа Китая.

Банк станет площадкой для развития в Украине китайского бизнеса, как вы считаете?

— Дело в том, что Украина для Китая все-таки привлекательна, поскольку 40 миллионов жителей — это достаточно большой розничный рынок, для них это интересно. Вы знаете, что у нас самые худшие дороги в мире, поэтому сюда и интересно инвестировать, кроме того, Украина получила ассоциацию с ЕС, и мы даже говорим о том, что Китай планирует сделать зоны свободной торговли для Украины, и даже говорят уже и о безвизовом режиме. То есть Китай уже достаточно серьезно нацелился на Украину, и вообще страны восточной Европы, то есть они уже начали входить в этот рынок.

Не будет ли это означать замещения российского рынка — китайским?

— Вы знаете, для бизнеса в принципе без разницы — деньги не пахнут. Российские это деньги, китайские, французские или американские, поэтому, если бы купила этот банк, например, американская торговая биржа или какая-нибудь английская, то, наверное, не возникало бы вопросов. В данном случае, да, Китай — это для нас немножко экзотика, но нам надо привыкать уже к тому, что Китай достаточно интересный для нас тоже рынок, и очень много китайских товаров продается сегодня в Украине, и это в принципе нормально.

Какие могут реализоваться проекты в ближайшее время в банковской сфере? РИА Новости Украина Евгений Котенко Нацбанк, ФГВ и проблема с банком "Михайловский"

— В данном случае опыт продажи банка именно государством — это по сути действительно пилотный проект, и, я думаю, что за этим пилотным проектом пойдут и другие проекты, например, тот же Приват. О нем говорят, что через два-три года его можно будет выставлять на продажу, посмотрим.

Как будет развиваться ситуация, насколько быстро произойдут изменения?

— Обычно процесс занимает несколько месяцев, поэтому я думаю, что оформление сделки, юридическое вхождение новых инвесторов, регистрация уставного капитала, наблюдательного совета и прочее занимает до полугода, поэтому, думаю, к концу года мы уже получим китайский банк на рынке.

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