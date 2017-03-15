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    Интервью

    Третья неделя Великого поста: как провести ее правильно

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    В понедельник у православных началась третья неделя Великого поста. По словам митрополита УПЦ Антония, это время переосмыслить свою жизнь, время смирения и покаяния.
    Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич)
    Фотографии предоставлены Центром информации УПЦ

    РИА Новости Украина

    В понедельник, 13 марта, у православных христиан началась третья неделя Великого поста – время смирения и покаяния, сообщает Центр информации УПЦ.

    Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    О мире, судьбе, человеке. Десять цитат митрополита Онуфрия

    Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) рассказал о том, как провести третью неделю поста.

    "В период Великого поста, мы должны опасаться гордости и тех страстей, которые она влечет за собой.

    Страсти – это болезни души. Большинству хочется, чтобы их способности приносили славу, многие всю жизнь борются за власть. Однако на закате жизни приходит осознание того, что все это мираж и человек ощущает боль и пустоту.

    Если жизнь посвящена лишь достижению земных благ, славы и власти, душа не обретет покоя и радости…. К осознанию этого призывает Церковь в дни Великого поста", — подчеркнул Антоний.

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    По его словам, в этот период у человека есть время переосмыслить свою жизнь, подвергнуть себя критике и принести покаяние Богу.

    На третьей неделе Великого поста, 18 марта, православные христиане отметят Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.

    В воскресенье, 19 марта, церковь празднует неделю Крестопоклонную. Накануне вечером во всех православных храмах из алтаря выносят Животворящий Крест, которому верующие будут поклоняться всю неделю.

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