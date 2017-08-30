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    В Черновицкой области из детского лагеря сбежали сироты

    (обновлено: )3701
    В полиции сообщили, что шесть воспитанников приюта самовольно покинули территорию лагеря и ушли в неизвестном направлении. К поискам несовершеннолетних привлекли весь личный состав полиции области.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В Черновицкой области шестеро детей-сирот сбежали из детского лагеря отдыха, сообщает пресс-служба областного ГУ Нацполиции.

    Все беглецы являются воспитанниками приюта для детей Черновцов службы по делам детей Черновицкой облгосадминистрации.

    "Сообщение об исчезновении несовершеннолетних поступило в полицию ночью 30 августа от воспитателя детского лагеря отдыха "Огонек Буковины", что в селе Валя Кузьмина Глыбоцкого района. Заявитель сообщил, что 29 августа в 22 часов 30 минут шесть воспитанников самовольно покинули территорию лагеря и ушли в неизвестном направлении. К поискам несовершеннолетних немедленно привлекли весь личный состав полиции Черновицкой области", — сообщает подробности полиция.

    cv.npu.gov.ua
    Сбежавшие из лагеря дети

    Правоохранителям удалось установить, что около рано утром детей видели в селе Волоке Глыбоцкого района. Оттуда они рейсовым автобусом приехали на Центральный автовокзал Черновцов.

    В настоящее время работники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетних.

    Ранее сообщалось, что в Белой Церкви служебный автомобиль патрульной полиции сбил 7-летнего велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть.

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