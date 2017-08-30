В Черновицкой области из детского лагеря сбежали сироты

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В Черновицкой области шестеро детей-сирот сбежали из детского лагеря отдыха, сообщает пресс-служба областного ГУ Нацполиции.

Все беглецы являются воспитанниками приюта для детей Черновцов службы по делам детей Черновицкой облгосадминистрации.

"Сообщение об исчезновении несовершеннолетних поступило в полицию ночью 30 августа от воспитателя детского лагеря отдыха "Огонек Буковины", что в селе Валя Кузьмина Глыбоцкого района. Заявитель сообщил, что 29 августа в 22 часов 30 минут шесть воспитанников самовольно покинули территорию лагеря и ушли в неизвестном направлении. К поискам несовершеннолетних немедленно привлекли весь личный состав полиции Черновицкой области", — сообщает подробности полиция.

cv.npu.gov.ua Сбежавшие из лагеря дети

Правоохранителям удалось установить, что около рано утром детей видели в селе Волоке Глыбоцкого района. Оттуда они рейсовым автобусом приехали на Центральный автовокзал Черновцов.

В настоящее время работники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви служебный автомобиль патрульной полиции сбил 7-летнего велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть.