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    Туристы из Одессы попали под камнепад в горах Северной Осетии

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    Сообщается, что туристическая группа из Одессы на перевале Допах (Дигорский район) попала под камнепад. Группа спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда направлена спасать туристов.
    Спасатели МЧС РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Группа туристов из Одессы попала под камнепад в горах Северной Осетии, в результате чего двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по республике.

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    "Сегодня в 6.00 по Киеву начата спасательная операция по оказанию помощи туристической группе из Одессы. Поступила информация, что группа на перевале Допах (Дигорский район) попала под камнепад", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, двое участников группы оказались придавлены камнями. "Участники группы самостоятельно вызволили их из-под камней. Но туристы получили травмы, не позволяющие им передвигаться самостоятельно", — добавил представитель ведомства.

    За ними направлена группа из семи спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда, добавили в ГУ МЧС.

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