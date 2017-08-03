Туристы из Одессы попали под камнепад в горах Северной Осетии

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Группа туристов из Одессы попала под камнепад в горах Северной Осетии, в результате чего двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по республике.

"Сегодня в 6.00 по Киеву начата спасательная операция по оказанию помощи туристической группе из Одессы. Поступила информация, что группа на перевале Допах (Дигорский район) попала под камнепад", — сказал собеседник агентства.

По его словам, двое участников группы оказались придавлены камнями. "Участники группы самостоятельно вызволили их из-под камней. Но туристы получили травмы, не позволяющие им передвигаться самостоятельно", — добавил представитель ведомства.

За ними направлена группа из семи спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда, добавили в ГУ МЧС.