Полицейские в Николаевской области продавали поддельный алкоголь - СБУ

КИЕВ, 4 июл — РИА новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой разоблачила в Николаевской области организованную преступную группировку, которая изготовливала и продавала фальсифицированный алкоголь из недоброкачественного сырья, сообщает во вторник пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в состав группы входило трое работников ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Во время обыска правоохранители изъяли у дельцов оборудование, обеспечивающее массовое производство фальсификата и около тысячи литров готовой продукции

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.