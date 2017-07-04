наверх
04.07.201709:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полицейские в Николаевской области продавали поддельный алкоголь - СБУ

    0

    КИЕВ, 4 июл — РИА новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой разоблачила в Николаевской области организованную преступную группировку, которая изготовливала и продавала фальсифицированный алкоголь из недоброкачественного сырья, сообщает во вторник пресс-центр СБУ.

    Как отмечается, в состав группы входило трое работников ГУ Нацполиции в Николаевской области.

    Во время обыска правоохранители изъяли у дельцов оборудование, обеспечивающее массовое производство фальсификата и около тысячи литров готовой продукции

    Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

     

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
      "ПриватБанк" - национализация или рейдерство
      Врач скорой помощи. Архивное фото
      Смертельно опасная еда. Кто ответит?
      Вывеска на здании Министерства финансов Украины
      Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
      Полиция Италии. Архивное фото
      Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца