Под Киевом сотрудник СБУ обстрелял волонтера из Донецка

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В районе поселка Глеваха Киевской области в результате ДТП возник конфликт между волонтером из Донецка и сотрудником Службы безопасности Украины.

Об этом в своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

По его словам, обычный дорожный конфликт перерос в перестрелку.

"В результате после догонялок и подрезаний — водитель Аутлендера, сотрудник СБУ по фамилии Чабан — стреляет в пассажира Максимця. Стреляет будто бы в голову, тот успел закрыться рукой, в результате резиновую пулю доставали с руки. Сразу после стрельбы Чабан убегает, перед этим Сергей разбивает ему боковое стекло бутылкой. Убегает недалеко, его останавливает полиция. Начинают разбираться. Пассажира госпитализируют…А дальше, по словам Сергея, начинается интересное. На место происшествия приезжает начальник Чабана на черном лендкрузере и то решает с ментами. Фамилия и номера крузера они не записали", — сообщил подробности конфликта Синицын.

Ранее в полиции подтвердили факт стрельбы в Днепровском районе Киева. Отмечалось, что огнестрельные ранения получил мужчина, его госпитализировали. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.