Стали известны подробности ЧП на нефтебазе под Киевом

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Возгорание произошло в среду во вовремя заправки автоцистерны на нефтебазе в Киево-Святошинском районе, в результате чего 45-летний работник предприятия получил ожоги, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Ранее СМИ сообщили о взрыве на нефтебазе в Вишневом.

Пострадавший доставлен в областную больницу.

"Вспышка огня была без распространения горения. Однако, 45-летний водитель нефтебазы, который переливал бензин, получил телесные повреждения — ожоги различной степени тяжести. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Досудебное следствие продолжается.