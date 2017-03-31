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    В Николаеве из мехового магазина украли 30 шуб почти на 2 млн грн

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    Добычей преступников стали 9 шуб из меха соболя и 21 - из норки. Ориентировочная стоимость украденных меховых изделий составляет около 2 млн гривен.
    В Николаеве из мехового магазина украли шуб почти на 2 млн грн
    Новости-N

    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В центре Николаева ночью 29 марта обокрали магазин, специализирующийся на продаже меховых изделий, сообщает местное издание "Новости-N".

    "Воры проникли в магазин, отжав входную дверь. Буквально за несколько минут злоумышленники упаковали 30 шуб и успели скрыться до приезда охраны и полиции", — пишет издание.

    Добычей преступников стали 9 шуб из меха соболя и 21 — из норки. Ориентировочная стоимость украденного товара составляет около 2 млн гривен.

    Ранее сообщалось, что в центре Москвы воры на Porsche украли 50 шуб из различного меха на 13 млн рублей.

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