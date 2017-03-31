В Николаеве из мехового магазина украли 30 шуб почти на 2 млн грн

РИА Новости Украина Евгений Котенко Когда будет военный переворот в Украине? Осенью. А погромы будут? В центре Николаева ночью 29 марта обокрали магазин, специализирующийся на продаже меховых изделий, сообщает местное издание "Новости-N".

"Воры проникли в магазин, отжав входную дверь. Буквально за несколько минут злоумышленники упаковали 30 шуб и успели скрыться до приезда охраны и полиции", — пишет издание.

Добычей преступников стали 9 шуб из меха соболя и 21 — из норки. Ориентировочная стоимость украденного товара составляет около 2 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы воры на Porsche украли 50 шуб из различного меха на 13 млн рублей.