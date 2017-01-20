наверх
20.01.201721:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Сына Кличко во Флориде покусал аллигатор - СМИ

    (обновлено: )20930
    Старший сын мэра Киева Виталия Кличко Егор-Даниэль сам сообщил о неприятном инциденте в соцсети, отметив, что на данный момент с ним все в порядке.
    Старший сын Виталия Кличко
    Єгор Даніель Кличко, facebook

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Старшего сына мэра Киева Виталия Кличко Егора-Даниэля во Флориде покусал аллигатор, сообщило издание "Страна".

    "Старшего сына мэра Киева 16-летнего Егора-Даниэля Кличко покусал аллигатор. Парень на своей страничке в социальной сети Facebook выложил фото пораненной руки и написал, что момент, конечно, неприятный, но с ним все в порядке", — говорится в сообщении.

    Єгор Даніель Кличко, facebook
    Супруга и дети Виталия Кличко

    По данным издания, сын мэра Киева в качестве волонтера работает в Национальном парке Эверглейдс (штат Флорида, США). В этом заповеднике неподалеку от Майами он ухаживает за аллигаторами.

    Ранее сообщалось, что в США в штате Флорида на поле для гольфа выполз аллигатор огромных размеров. По словам очевидцев, длина крокодила превышала три метров.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    Газокомпрессорная станция
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Денежные купюры гривны Украины
    Экономика Украины. Падение гривны