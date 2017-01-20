Сына Кличко во Флориде покусал аллигатор - СМИ

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Старшего сына мэра Киева Виталия Кличко Егора-Даниэля во Флориде покусал аллигатор, сообщило издание "Страна".

"Старшего сына мэра Киева 16-летнего Егора-Даниэля Кличко покусал аллигатор. Парень на своей страничке в социальной сети Facebook выложил фото пораненной руки и написал, что момент, конечно, неприятный, но с ним все в порядке", — говорится в сообщении.

Єгор Даніель Кличко, facebook Супруга и дети Виталия Кличко

По данным издания, сын мэра Киева в качестве волонтера работает в Национальном парке Эверглейдс (штат Флорида, США). В этом заповеднике неподалеку от Майами он ухаживает за аллигаторами.

Ранее сообщалось, что в США в штате Флорида на поле для гольфа выполз аллигатор огромных размеров. По словам очевидцев, длина крокодила превышала три метров.