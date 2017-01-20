наверх
20.01.201710:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В центре Запорожья перевернулась инкассаторская машина

    (обновлено: )65
    По данным региональных СМИ, инкассаторская машина столкнулась с Nissan X-Trail, после чего перевернулась. Водитель инкассаторского Volkswagen госпитализирован с места происшествия с переломом ребер.
    В центре Запорожья перевернулась инкассаторская машина
    061.ua

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Инкассаторская машина перевернулась накануне вечером в результате ДТП на пересечении улиц Лермонтова и Патриотической в центре Запорожья, сообщают местные СМИ.

    "Volkswagen Transporter врезался в Nissan X-Trail, после чего перевернулся. На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, медики скорой и спасатели. Позже подъехала еще одна инкассаторская машина, в которую и переложили все деньги", — сообщает 061.ua.

    061.ua
    В центре Запорожья перевернулась инкассаторская машина

    По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель инкассаторского Volkswagen, который был госпитализирован с места происшествия с переломом ребер.

    Также СМИ уточняют, что инкассаторская машина принадлежала банку ПУМБ.

    Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина за рулем Volkswagen пытался заехать на станцию метро.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Политолог Максим Яли
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Денежные купюры гривны Украины
    Экономика Украины. Падение гривны