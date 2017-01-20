КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Инкассаторская машина перевернулась накануне вечером в результате ДТП на пересечении улиц Лермонтова и Патриотической в центре Запорожья, сообщают местные СМИ.

"Volkswagen Transporter врезался в Nissan X-Trail, после чего перевернулся. На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, медики скорой и спасатели. Позже подъехала еще одна инкассаторская машина, в которую и переложили все деньги", — сообщает 061.ua.

061.ua В центре Запорожья перевернулась инкассаторская машина

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель инкассаторского Volkswagen, который был госпитализирован с места происшествия с переломом ребер.

Также СМИ уточняют, что инкассаторская машина принадлежала банку ПУМБ.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина за рулем Volkswagen пытался заехать на станцию метро.