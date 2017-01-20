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    Позиции Народной милиции обстреляли на Дебальцевском направлении - ЛНР

    (обновлено: )6
    Ситуация в Дебальцево
    Associated Press Vadim Ghirda

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обстреляли на Дебальцевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    "Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка", — заявили в пресс-службе.

    По данным оборонного ведомства республики, огонь велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Луганское. В пресс-службе Народной милиции уточнили, что это был единственный зафиксированный обстрел за сутки со стороны украинских силовиков.

     

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