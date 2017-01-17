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    В Киеве задержана банда грабителей

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    В полиции сообщили, что злоумышленников было четверо. После совершения последнего преступления - угона автомобиля - их задержали на территории железнодорожного вокзала столицы.
    Задержание грабителей в Киеве
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Киеве при попытке совершения очередного преступления задержана банда грабителей, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

    Злоумышленники на Киевском железнодорожном вокзале ограбили жителя Ивано-Франковска, украв у него ключи от автомобиля телефон и банковские карты. После чего отправились в Ивано-Франковск, отыскали авто и пригнали его в Киев, где намеревались продать. 

    kyiv.npu.gov.ua
    Оружие и краденные вещи, изъятые у грабителей

    "Над делом работают следователи и оперативники Киева и Ивано-Франковска. В настоящее время двум злоумышленникам (жителям Черкасской и Закарпатской областей) объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины, они находятся под стражей в Киеве. Двумя другими членами группы занимается полиция Ивано-Франковска. Правоохранители не исключают, что все четверо причастны и к другим подобным преступлениям в разных областях страны. Сейчас собирается необходимая доказательная база для дополнительной квалификации их преступных действий", — сообщили в полиции.

    Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ограбление с перестрелкой, преступники отняли почти 2,5 миллиона гривен у двух граждан и скрылись.

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