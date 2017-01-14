Происшествия
RSS

СМИ: причина смерти морских пехотинцев под Мариуполем - подрыв на мине

(обновлено: )26
Согласно информации, тела принадлежат трем пропавшим морским пехотинцам: младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину.
Морская пехота ВМС ВСУ
Министерство обороны Украины

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Причиной смерти трех морских пехотинцев под Мариуполем стал подрыв на мине. Об этом стало известно после проведения экспертизы, сообщает корреспондент канала "112 Украина".

Взрыв в столичной многоэтажке: кадры с места ЧП. Видео
112 Украина/Youtube
Последствия взрыва в столичной многоэтажке

Экспертиза также подтвердила, что тела принадлежат трем пропавшим морпехам: младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину.

13 января пресс-служба Военно-морских сил опубликовала имена трех погибших. Тела погибших военнослужащих передали в Донецке представителям гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация-200".

Напомним, 8 января при выполнении боевых задач в районе линии разграничения на мариупольском направлении пропали без вести трое военных.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Национальный банк Украины
Экономика Украины. Падение гривны
Смена власти в США
Взять и запретить. Культурная война с РФ
Украина в снежном плену - испытание власти