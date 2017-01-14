СМИ: причина смерти морских пехотинцев под Мариуполем - подрыв на мине

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Причиной смерти трех морских пехотинцев под Мариуполем стал подрыв на мине. Об этом стало известно после проведения экспертизы, сообщает корреспондент канала "112 Украина".

Экспертиза также подтвердила, что тела принадлежат трем пропавшим морпехам: младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину.

13 января пресс-служба Военно-морских сил опубликовала имена трех погибших. Тела погибших военнослужащих передали в Донецке представителям гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация-200".

Напомним, 8 января при выполнении боевых задач в районе линии разграничения на мариупольском направлении пропали без вести трое военных.